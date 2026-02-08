مسعود بارزاني وباراك يبحثان الملف السوري ويتفقان على "منع التوترات"

شفق نيوز- أربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وتوم باراك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون سوريا، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، مساء اليوم الأحد، آخر المستجدات والمتغيرات في سوريا، واتفقا على ضرورة منع حدوث التوترات والعمل على إحلال السلام في المنطقة.

وجاء في بيان لمقر مسعود بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وتوم باراك تبادلا، خلال اتصال هاتفي، الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، وآخر المستجدات والتغيُّرات في سوريا.

وبحسب البيان فقد اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بمنع حدوث التوترات والاضطرابات وأعمال القتال، والعمل على إحلال السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة.

كما عبّر الطرفان خلال الاتصال عن تقديرهما المتبادل للدور المؤثر الذي اضطلعا به من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وإلى جانب إعرابه عن تقديره وتثمينه لدور الولايات المتحدة، شدد الزعيم بارزاني أيضاً على إدامة واستمرار التحالف القائم بين شعب كوردستان والولايات المتحدة، وفقاً للبيان.