مسعود بارزاني والنجيفي يؤكدان على الالتزام بمبادئ الشراكة الحقيقية

شفق نيوز/ أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، والأمين العام لتحالف "الحسم الوطني" اسامة النجيفي، يوم الاثنين، على أهمية التزام الأطراف السياسية بمبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن في إدارة البلاد.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي استقبل وفداً رفيع المستوى من تحالف "الحسم الوطني" برئاسة النجيفي، وتبادل الجانبان الآراء حول آخر المستجدات والتغيرات في العملية السياسية العراقية والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات والعوائق أمام التعايش والسلم والتنمية في عموم البلاد.

وأكد الطرفان على ضرورة بلورة راي وطني مشترك بين الاطراف السياسية العراقية والالتزام بمبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق في ادارة امور البلاد.

‏وفي محور آخر من اللقاء سلّطا الضوء على الوضع المعيشي للمواطنين في محافظات العراق، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الأطراف السياسية العراقية.