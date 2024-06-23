مسعود بارزاني والقنصل البريطاني الجديد يناقشان الوضع السياسي في العراق

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، القنصل العام البريطاني الجديد في أربيل أندرو بيزلي، في اجتماع حضرته نائبة السفير البريطاني لدى العراق، روزي كيف.

وفي بداية اللقاء، رحب بارزاني بالوفد البريطاني الزائر، متمنياً للقنصل الجديد التوفيق في مهمته الجديدة في أربيل، وأعرب عن أمله في مواصلة تحسين العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز.

من جانبه، أعرب القنصل العام البريطاني أندرو بيزلي عن شكره للرئيس بارزاني على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالعلاقات القوية بين شعب وحكومة إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، مؤكداً على التزامه بمواصلة هذه العلاقات وتعزيزها.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع السياسي في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى التهديدات التي يمثلها الإرهاب، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول السبل الممكنة للتعاون في مواجهة هذه التحديات المشتركة.