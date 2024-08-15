مسعود بارزاني والقنصل الامريكي بأربيل يجريان مباحثات في 4 ملفات

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، مع القنصل العام الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في أربيل، 4 ملفات أبرزها انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقباله للقنصل الامريكي الجديد في مصيف صلاح الدين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء الذي حضره مارك سترو، القنصل الأمريكي السابق في أربيل، رحّب بارزاني بالقنصل الأمريكي الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق، كما أعرب عن تثمينه لدور القنصل العام السابق في توطيد أواصر العلاقات وتعزيز التنسيق بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية.

ووجّه خلال اللقاء شكره وتقديره للولايات المتحدة - شعباً وحكومةً- على دعم شعب كوردستان في المراحل المختلفة، وخاصة خلال إقامة المنطقة الآمنة في كوردستان بعد انتفاضة الشعب الكوردي في 1991، وكذلك خلال إسقاط النظام السابق في العراق عام 2003، إلى جانب دعم إقليم كوردستان والعراق في الحرب ضد الإرهاب.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر حول الانتخابات المقبلة في إقليم كوردستان، والزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني إلى بغداد، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية، والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.