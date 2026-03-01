مسعود بارزاني والشرع يبحثان التطورات الإقليمية ويحذران من "التداعيات"

شفق نيوز- دمشق

بحث الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، التطورات الإقليمية في ظل الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر.

وذكرت الرئاسة السورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع بارزاني، ناقشا خلاله التوترات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأشار الشرع، بحسب البيان، إلى "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية والحوار".

كما حذر الجانبان، من مخاطر استمرار التصعيد واستهداف الدول العربية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.