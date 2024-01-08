مسعود بارزاني والسفير الفرنسي يؤكدان ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بحماية أمن العراق وسيادة القانون

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والسفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفالييه، يوم الإثنين، ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بحماية أمن العراق وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني للسفير الفرنسي بمناسبة انتهاء مهمته، والذي عبر عن سعادته بلقاء بارزاني وشكره على دوره ودعمه المستمر خلال فترة عمله سفيرا لفرنسا في العراق.

كما بحث اللقاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والأحداث الأخيرة وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع بشكل عام.

وعبر بارزاني عن شكره للسفير الفرنسي على دوره الكبير في إقامة علاقات جيدة مع كافة الأطراف العراقية والكوردستانية، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة. وفيما يتعلق بالوضع في العراق، أكد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية العراقية بحماية أمن العراق وسيادة القانون.

وكانت العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وإجراءات تحسين هذه العلاقات محورا آخر خلال الاجتماع.