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مسعود بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان مخاوف شن عملية عسكرية في كوردستان سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-19T11:32:20+0000
مسعود بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان مخاوف شن عملية عسكرية في كوردستان سوريا

شفق نيوز/ ناقش الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والسفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه، يوم الثلاثاء، مخاوف شن تركيا عملية عسكرية في كوردستان سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي بمقر إقامته في مصيف صلاح الدين السفير الفرنسي، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وذكر البيان أن اللقاء بحث الوضع السياسي وآخر التطورات السياسية في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي اللقاء ذاته تمت مناقشة الوضع في قضاء سنجار، والظروف المعيشية للنازحين، وضرورة تنفيذ اتفاق سنجار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في هذا القضاء.

وفي جانب آخر من اللقاء تم تسليط الضوء على مستقبل الكورد في سوريا، والمخاوف بشأن شن عملية عسكرية في (غرب كوردستان).

وبالإضافة إلى الإشارة إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الزعيم بارزاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد اللقاء على استمرار العلاقات والتعاون بين الحكومة الفرنسية وحكومة الإقليم.

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