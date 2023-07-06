مسعود بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان على إجراء إنتخابات كوردستان دون أي عقبات

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق مايك برايسون ريتشاردسون، يوم الخميس، على ضرورة المضي في إجراء الإنتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان دون أي عقبات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزعيم الكوردي في منتجع صلاح الدين مع السفير البريطاني، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وخلال اللقاء الذي حضرته السيدة روزی كیڤ القنصل البريطاني في اربيل تمت مناقشة الإوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية العراقية وضرورة حل الخلافات بينهما وكذلك انتخابات مجلس المحافظات في العراق.

وفي الجانب الآخر من هذا الاجتماع، تم تبادل الآراء حول الوضع الداخلي في كوردستان، واتفق الجانبان على أنه من أجل الحفاظ على الشرعية وتعزيز العملية الديمقراطية، يجب إجراء انتخابات إقليم كوردستان دون أي عقبات، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة كانت محورا آخر من اللقاء، وأكد السفير البريطاني على الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان، في حين أشار الزعيم الكوردي إلى العلاقات العريقة بين شعبي كوردستان والبريطاني أبدى رغبته في تعميق الصداقة والعلاقات بين الجانبين.

يذكر أن ريتشاردسون قد انتهت مهام عمله كسفير لبلاده في العراق وجاء إلى إقليم كوردستان لتوديع الزعيم الكوردي.