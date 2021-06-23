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مسعود بارزاني والسفير البريطاني يصفان خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة بـ"المهمة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-23T16:09:01+0000
مسعود بارزاني والسفير البريطاني يصفان خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة بـ"المهمة"

شفق نيوز/ ناقش الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق، يوم الاربعاء، خطوات تشكيل مراكز التنسيق العسكرية بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، فيما وصفا خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة بأنها "مهمة".

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، في صلاح الدين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيك، مبينا أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره جيمس سورنتون القنصل البريطاني في أربيل، تبادل الآراء ووجهات النظر حيال العملية السياسية والإنتخابات المبكرة والمرحلة المقبلة في العراق، والمعادلات السياسية في إقليم كوردستان والعلاقات بين الإقليم وبغداد.

وأوضح البيان، أنه تم تسليط الضوء على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الإقليم والعراق.

وفي محور آخر من الإجتماع، وبحسب البيان، فقد تم بحث تأثير السياسات الدولية والإقليمية على مستقبل العراق وكذلك سبل ضمان الإستقرار في العراق.

وفي ذات الإجتماع، أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا خطوات تشكيل مراكز التنسيق العسكرية بين قوات بيشمركة كوردستان والقوات العراقية، موضحاً أنه تم وصف خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركه وتوحيد قوات بيشمركة كوردستان في إطار وزارة البيشمركه بأنها  مهمة.

أما العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا والعمل لتعزيز تلك العلاقات فقد كانت محوراً في اللقاء، وفق البيان، الذي نوه الى أن ستيفن هيكي السفير البريطاني لدى العراق وجيمس سورنتون القنصل البريطاني لدى أربيل قد أنهيا مهامهما الرسمية في العراق وإقليم كوردستان، وقد زارا الرئيس بارزاني لغرض التوديع. ومن جانبه وإضافة الى التعبير عن الشكر، وتمنى الرئيس الرئيس بارزاني للضيفين النجاح في مهامهما وواجباتهما الجديدة .

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