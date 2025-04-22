مسعود بارزاني والسفير البريطاني الجديد يبحثان تطورات المنطقة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، مع السفير البريطاني الجديد، عرفان صديقي، الأوضاع العامة والأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال مسعود بارزاني، للسفير البريطاني الجديد في مصيف صلاح الدين، بحضور أندرو بيزلي، القنصل العام البريطاني في أربيل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ورحّب بارزاني، بالسفير البريطاني الجديد لدى العراق، وهنأه بحرارة بمناسبة مباشرة مهامه، وفيما أعرب عن تمنياته له بالنجاح في منصبه الجديد، أكد الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم بهذا الصدد.

وشهد اللقاء التباحث حول الأوضاع العامة والأحداث الأخيرة في المنطقة، والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، إلى جانب انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الكوردستاني والبريطاني.