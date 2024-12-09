مسعود بارزاني والسامرائي يبحثان تحديات تهدد استقرار العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، ورئيس ائتلاف العزم مثنى السامرائي، يوم الاثنين، التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وتهدد استقرار البلاد.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني للسامرائي، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والاستقرار في العراق، بحسب البيان.