مسعود بارزاني والرئيس العراقي يؤكدان دعمهما لحكومة السوداني

شفق نيوز/ أكد كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، دعمهما للحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني في مقر إقامته بمنتجع صلاح الدين لرشيد، وفقا لبيان صادر عن مقر البارزاني.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الوضع السياسي في العراق وتطورات العملية السياسية وخطوات الحكومة العراقية الجديدة وأكد الجانبان دعمهما للحكومة العراقية وتنفيذ البرنامج الحكومي.

‏‎ كما سلط اللقاء الضوء على علاقات العراق الخارجية والمجتمع الدولي والتأكيد على دور ومكانة العراق في المراكز الإقليمية والدولية. وضرورة حل المشاكل على أساس الحوار بعيدا عن لغة التهديد.

ووصل رئيس الجمهورية في وقت سابق من صباح اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في أول زيارة له منذ تسنمه منصبه بعد انتخابه في يوم 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.