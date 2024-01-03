مسعود بارزاني والخنجر يستعرضان تنسيق الأطراف الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومات المحلية

شفق نيوز/ ناقش الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، زعيم ائتلاف السيادة خميس الخنجر، نتائج الانتخابات والتنسيق بين الأطراف الفائزة من أجل تشكيل الحكومات المحلية.

وقال المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، استقبل اليوم خميس خنجر، رئيس ائتلاف السيادة".

وتابع "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة والعراق وآخر التطورات والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراق وإقليم كوردستان".

ولفت إلى أنه "جرى خلال اللقاء ايضا استعراض نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية والتنسيق بين الأطراف الفائزة لتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، فضلا عن ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات العراقية".