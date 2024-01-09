مسعود بارزاني والجنرال "فول" يؤكدان على استمرار عمل قوات التحالف في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والقائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فول يوم الثلاثاء، على استمرار عمل قوات التحالف في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني للجنرال الامريكي في مدينة أربيل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل مارك سترو، آخر التطورات والمتغيرات وتهديد الإرهاب في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.

كما ناقش الاجتماع تهديدات عودة تنظيم داعش واعتبر أنه من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الإرهاب.

وفي جزء آخر من اللقاء، جرى الاهتمام باستمرار التنسيق بين قوات التحالف وقوات البيشمركة والجيش العراقي، والتأكيد على استمرار عمل قوات التحالف في العراق وسوريا من أجل درء خطر الإرهاب.