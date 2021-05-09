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مسعود بارزاني والاعرجي يؤكدان على التنسيق والعمل المشترك بين البيشمركة والجيش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-09T11:37:46+0000
مسعود بارزاني والاعرجي يؤكدان على التنسيق والعمل المشترك بين البيشمركة والجيش

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأحد في صلاح الدين مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء تم التباحث حول الأوضاع الميدانية في خطوط التماس، وتهديدات إرهابيي داعش في المناطق المتنازع عليها، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي.

وأضاف أنه خلال اللقاء تم التأكيد على التنسيق والعمل المشترك بين قوات البيشمركة، والقوات العراقية في مواجهة الإرهابيين، واهمية القضاء على الثغرات والعراقيل التي تواجه التنسيق بينهما.

العلاقات بين الاقليم وبغداد، والأوضاع في قضاء سنجار كان محورا آخر في اللقاء، بحسب البيان.

وكان وفد امني برئاسة مستشار الامن القومي قد توجه صباح اليوم من بغداد الى اقليم كوردستان.

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