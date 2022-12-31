مسعود بارزاني: هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين كوردستان وبغداد

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، مواطني إقليم كوردستان بالعام الجديد، وقال إن هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين حكومتي المركز والإقليم.

وجاء في رسالة بارزاني التي وردت لوكالة شفق نيوز، "أهنئ بأحر التهاني والتبريكات جميع مواطني إقليم كوردستان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما أهنئ أسر الشهداء الأبرار والبشمركة الأبطال وأتمنى للجميع دوام التوفيق والسؤدد".

وأضاف، "إنني أعتبر أن هذه المناسبة هي فرصة للتأكيد مرة أخرى على ثقافة التعايش السلمي بين جميع أبناء شعب كوردستان ، الذي لطالما آمن بالسلام والأخوة والبحث عن الحلول بالحوار والتفاهم ونبذ العصبية والتطرف".

وتابع بارزاني، "فيما يخص العملية السياسية في العراق ، فإننا نعتقد بأن هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق ، كما أننا ندعم تنفيذ الإتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين جميع الأحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية وبين حكومة إقليم كوردستان".

واعرب الزعيم الكوردي عن أمله، "أن تكون الخطوات القادمة للحكومة العراقية في العملية السياسية في مرحلتها المقبلة في إطار الدستور ، وبما يتماشى مع مصالح الشعب العراقي ، ومراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق".

وختم بالقول، "آمل أن يكون العام الجديد عام السعادة والازدهار لجميع مواطني كوردستان والعراق ، وعام السلام والتكافل للمنطقة برمتها وللبشرية جمعاء".