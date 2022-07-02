سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني: هذه ثوابتنا للتحالف ولا تراجع عن مرشحنا للرئاسة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-02T11:07:51+0000
مسعود بارزاني: هذه ثوابتنا للتحالف ولا تراجع عن مرشحنا للرئاسة

شفق نيوز/ وصف زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، الوضع السياسي في العراق بأنه "غاية في الصعوبة"، فيما أكد امتلاكه علاقات "ودية" مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "غير مرتبطة بالتحالفات".

وقال بارزاني في حوار مع صحيفة "الوفد" المصرية، إنّ "الوضع العراقي في غاية الصعوبة"، مشيرا الى أن "هناك أزمة عميقة، بسبب التعقيدات التي حصلت بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة".

وأوضح بارزاني، أن "هناك حوارات ومبادرات من أجل الوصول إلى صيغة لحل هذه العقد المستعصية". 

وبشأن تحركات الإطار التنسيقي بعد انسحاب الكتلة الصدرية، أكد بارزاني أن "الأمور ما تزال في بداياتها بعد انسحاب الصدر"، مؤكدا "لدينا علاقات ودية مع الصدر غير مرتبطة بالتحالفات". 

وعن تحالف الديمقراطي الكوردستاني مع الكتل السياسية الاخرى، أوضح بارزاني، "نحن لا نبني تحالفاتنا على أساس معاداة تحالفات أخرى"، مؤكدا "نؤمن بأن أي تحالف يجب أن يبنى على ثوابت وطنية جامعة أساسها الدستور وأهدافها الحفاظ على مكتسبات الشعب والعمل من أجل خدمة المواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية وحل الإشكاليات بروح وطنية خالصة". 

وأكد بارزاني أن "لدى الحزب الديمقراطي مرشحا لرئاسة الجمهورية منذ البداية"، وذلك في رد له على سؤال الصحيفة بشأن إمكانية دفع الحزب الديمقراطي بمرشحه لرئاسة العراق.

 

related

مسعود بارزاني يعد هجوم أربيل "جريمة ضد الإنسانية" ويدعو شعب كوردستان للصبر إزاء التهديدات

Date: 2022-03-13 08:36:27
مسعود بارزاني يعد هجوم أربيل "جريمة ضد الإنسانية" ويدعو شعب كوردستان للصبر إزاء التهديدات

مسعود بارزاني يلتقي لافروف

Date: 2019-10-07 20:09:17
مسعود بارزاني يلتقي لافروف

السفير الأمريكي لبارزاني: اقليم كوردستان نموذج للاستقرار والتنمية مقارنة مع باقي أجزاء العراق

Date: 2021-06-21 11:22:56
السفير الأمريكي لبارزاني: اقليم كوردستان نموذج للاستقرار والتنمية مقارنة مع باقي أجزاء العراق

مسعود بارزاني قلق حيال زيادة العنف وتدهور الاستقرار في العراق

Date: 2019-12-07 14:27:18
مسعود بارزاني قلق حيال زيادة العنف وتدهور الاستقرار في العراق

بارزاني يعلن بذل قصارى جهده لمنع تعرض كوردستان سوريا لـ"كوارث"

Date: 2019-10-08 12:12:07
بارزاني يعلن بذل قصارى جهده لمنع تعرض كوردستان سوريا لـ"كوارث"

مسعود بارزاني: إقليم كوردستان يواجه تحديات جديدة

Date: 2020-05-23 15:10:44
مسعود بارزاني: إقليم كوردستان يواجه تحديات جديدة

مسعود بارزاني ينفي علاقته بشكوى ضد مواطن من الديوانية واعتقاله وتسليمه لاربيل

Date: 2019-12-28 17:43:00
مسعود بارزاني ينفي علاقته بشكوى ضد مواطن من الديوانية واعتقاله وتسليمه لاربيل

مسعود بارزاني: جميع فئات المجتمع الكوردستاني ناضلت في سبيل هدف نبيل

Date: 2019-09-10 18:22:01
مسعود بارزاني: جميع فئات المجتمع الكوردستاني ناضلت في سبيل هدف نبيل