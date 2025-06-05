مسعود بارزاني: نستقبل العيد بقرار جائر وظالم من بغداد

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، أن إقليم كوردستان سيستقبل العيد الأضحى، بلا رواتب لموظفيه، نتيجة قرار "جائر وظالم" من قبل سلطات بغداد.

ووجه بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أحر التهاني والتبريكات إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم أجمع، وخصّ بالتهنئة "عائلات الشهداء الأبرار، والبيشمركة الأبطال، ومواطني كوردستان الأعزاء".

وقال مسعود بارزاني: "نستقبل هذا العيد المبارك في وقتٍ تُقطَع فيه رواتبُ ومستحقات شعب إقليم كوردستان بقرار جائر وظالم من سلطات بغداد"، معتبراً قطع الرواتب وسياسة التجويع الجماعي ضد شعب كوردستان "لا تقل فداحةً عن حملات الأنفال والقصف الكيمياوي والإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق ضد شعب كوردستان".

واستدرك بالقول: "لكن إرادة شعب كوردستان أقوى وأسمى من أي ظلم وجُرم وأنفال، فلينظر من يعادون إقليم كوردستان وشعبه إلى التاريخ ويستخلصوا منه العِبَر، لقد قاوم شعب كوردستان بصمود وشجاعة أمام كل أنواع الضغوط والاستبداد، وحقق النصر على المعتدين والمجرمين، وكان الندم من نصيب الطغاة".

وعبّر مسعود بارزاني، عن خالص امتنانه وشكره لـ"صمود وثبات وشموخ كل فرد من أبناء شعب كوردستان"، معرباً عن أمله في أن "يمنّ الله على كوردستان والعراق بالخير والطمأنينة، وعلى المنطقة والعالم أجمع بالسلام والاستقرار".