مسعود بارزاني: نساء كوردستان مثال للتضحية والإباء

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث عبر عن تقديره لنساء كوردستان والعالم، مؤكداً على دورهن المهم في المجتمع.

وقال بارزاني في رسالته عبر منصة "إكس"، "أبارك لجميع النساء في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن نساء كوردستان هنّ مثال للتضحية والإباء والشموخ، ويجب علينا جميعاً احترام مكانتهن وحقوقهن ومطالبهن".

وأضاف "في هذا اليوم، أعرب عن تمنياتي بالخير والسعادة والنجاح لجميع نساء كوردستان."

من جانبه، قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تهنئة مماثلة، حيث أعرب عن احترامه وتقديره للمرأة الكوردستانية التي كانت ولا تزال رمزاً للوطنية والشجاعة والإيثار والتضحية.

وأضاف: "بفضل هذا النضال، نفخر اليوم برؤية المرأة وهي تضطلع بدورها الفاعل في مختلف مؤسسات إقليم كوردستان."

كما أكد مسرور بارزاني التزامه الراسخ بتوفير المزيد من الفرص المتكافئة للنساء في مختلف المجالات، وتعزيز مشاركتهن وتمكينهن في شتى مجالات الإدارة، بالإضافة إلى مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن.