مسعود بارزاني: ندعم إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، السفير الياباني لدى العراق سوزيكي كوتارو.

وبحسب بيان صدر عن مكتب بارزاني، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء التطورات على الساحة السياسية العراقية والانتخابات البرلمانية في كوردستان.

ونقل البيان عن بارزاني قوله، إن الحزب الديمقراطي يدعم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في اشارة الى انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

بدوره اكد السفير الياباني أن امن واستقرار اقليم كوردستان هي ذات اهمية لدى الحكومة اليابانية.

وعرض السفير لبارزاني، المساعدات التي قدمتها بلاده الى اقليم كوردستان والمناطق الاخرى من العراق ومنها المتنازع عليها.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حدد في وقت سابق، بمرسوم إقليمي، الأول من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.