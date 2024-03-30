مسعود بارزاني مهنئا بعيد القيامة: لا يجوز التراجع عن حقوق المكونات تحت أية ذريعة

شفق نيوز/ جدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، دعمه لحقوق ومطالب جميع المكونات، مشددا على عدم التراجع عن ثقافة التعايش وحقوق المسيحيين والمكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان والعراق تحت اية ذريعة.

وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه بمناسبة عيد قيامة السيد المسيح يتقدم باحر التبريكات للاخوات والاخوة المسيحيين في كوردستان والعراق وجميع انحاء العالم، وفي الوقت نفسه وبمناسبة رأس السنة الجديدة واعياد اكيتو يتقدم بالتهاني للشعب الكلداني السرياني الاشوري في كوردستان والعراق والعالم باجمعه ويتمنى لهم اليمن الخير والسعادة.

وأضاف بارزاني، بحسب البيان، انه "بهذه المناسبة يتمنى الحفاظ على ثقافة التعايش والاخوة والانسجام بين جميع المكونات القومية والدينية في كوردستان والعراق وأن تترسخ بشكل أكبر"، مبينا أنه "فضلا عن تجديد دعمه للحقوق والمطالب المشروعة لجميع المكونات، فإنه يشدد على عدم جواز التراجع في ثقافة التعايش وحقوق الاخوات والاخوة المسيحيين والمكونات القومية والدينية الاخرى في كوردستان والعراق تحت اية ذريعة".