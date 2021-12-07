مسعود بارزاني: مهما بذل الشعب الكوردي في إحياء ذكرى السيدة ميتران فهو قليل

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء في صلاح الدين بالشخصية الفرنسية جيلبيرت ميتران ابن السيدة دانيال ميتران.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزعيم بارزاني، أن الأخير أعرب عن تقديره لتعاطف السيدة ميتران ودورها التاريخي في مساعدة الشعب الكوردي، ووصفها بأنها إنسانة عظيمة، وصديقة كبيرة، مؤكدا ان دموعها التي انهمرت لمظلومية الشعب الكودري لن تُنسى أبداً.

ونقل البيان عن الزعيم قوله إن الشعب الكوردي مهما بذل في إحياء ذكرى السيدة ميتران فهو قليل، وليس بمستوى مساعدتها واخلاصها لشعب كوردستان.

وشكر مسعود بارزاني الرئيس فرانسوا ميتران، الرئيس الراحل لفرنسا، وعقيلته دانيال ميتران على دورهما القوي في حماية الشعب الكوردي بعد الانتفاضة.

كما شكر أيضا الشعب الفرنسي، وحكومات ورؤساء فرنسا على دعمهم الشعب الكوردي في جميع المواقف.

وفي المقابل أعرب جيلبرت ميتران عن امتنانه للزعيم بارزاني والشعب الكوردي على وفائهم للسيدة دانيال ميتران.

يذكر أن السفير الفرنسي لدى العراق والقنصل الفرنسي في أربيل كانا حاضرين في اللقاء.