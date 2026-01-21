مسعود بارزاني من الفاتيكان: قلقون من عودة داعش وطالبت البابا بدعمنا معنوياً

شفق نيوز– الفاتيكان

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، إن الجميع يشعر بالقلق من ظهور تنظيم "داعش" مجدداً، معتبراً أن ذلك يشكل خطراً على الجميع ويتطلب التكاتف ووضع خطة لحل هذا الموضوع.

وأضاف بارزاني في حديث للصحفيين داخل الفاتيكان: "طلبت من بابا الفاتيكان أن يساعدنا ويدعمنا بقوته المعنوية".

وتابع قائلاً: "في اتصالي مع الرئيس السوري طلبت منه ألا تتحول المعركة إلى حرب بين الكورد والعرب، وأن لا يتم التعدي على الكورد، إضافة إلى حل جميع المشاكل عبر الحوار".

وفي وقت سابق اليوم، التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في الفاتيكان التي وصلها صباح اليوم، البابا لويس الرابع عشر.

وتعد هذه الزيارة الثانية لبارزاني إلى الفاتيكان، حيث كان قد زارها سابقاً في عام 2014 واجتمع مع البابا فرنسيس.