مسعود بارزاني معزياً بوفاة وزير المواصلات الاسبق حيدر الفيلي: كان مناضلاً وطنياً

شفق نيوز/ اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الخميس، برقية تعزية بوفاة وزير المواصلات الاسبق في حكومة اقليم كوردستان حيدر الفيلي.

وقال بارزاني في بيان نشره مقره ورد لوكالة شفق نيوز "تلقيت ببالغ الحزن خبر وفاة المناضل الكوردي البارز والعضو السابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني حيدر شيخ علي".

واشار بارزاني الى ان "حيدر شيخ علي كان شخصية وطنية ومناضلة وكرس حياته للنضال والتحرر وقد عانى الكثير في هذا الطريق".

واضاف "أقدم التعازي لأسرة وأقارب وأصدقاء المرحوم حيدر شيخ علي وقيادة وأعضاء وأنصار الحزب الشيوعي الكوردستاني واشاطرهم الحزن".

وختم بارزاني قائلا "ارجو من الله ان يسكن المرحوم حيدر شيخ علي فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان".