مسعود بارزاني مستذكرا قصف قلعة دزة.. كان جزءا من بداية الابادة الجماعية للكورد

شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مرور 47 عاما على قيام النظام السابق بقصف مدينة قلعة دزة بالطائرات وقتل مئات المواطنين المدنيين، عادا اياه جزءا من بداية عمليات الابادة الجماعية (الجينوسايد) ضد الشعب الكوردي.

وكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته وكالة شفق نيوز، "قبل سبع وأربعين عاما اقدمت الطائرات الحربية التابعة للنظام العراقي السابق على قصف مدينة قلعة دزة وتسبب باستشهاد مئات المواطنين واساتذة الجامعات والطلبة"، مبينا "ان جريمة قصف قلعة دزة كان جزءا من بداية التطهير والابادة الجماعية لشعب كوردستان الذي خطط له النظام البعثي".

وكانت مدينة قلعة دزة قد تعرضت للقصف الجوي من قبل النظام في 24 من نيسان عام 1974. وبقيت المدينة مدمرة تسع سنوات لغاية انتفاضة عام 1982 بسبب رسم الخطوط الحمراء في المنطقة من قبل النظام السابق، وبعد انتفاضة الشعب الكوردستاني عام 1991 أعيد إعمار المدينة من جديد.