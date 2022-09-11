مسعود بارزاني مستذكراً ثورة أيلول: أصبحت مصدر قوة لمراحل أخرى من مراحل نضال الشعب

شفق نيوز/ اعتبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، أن ثورة أيلول أصبحت مصدر قوة لمراحل أخرى من مراحل نضال الشعب في جميع أجزاء كوردستان الأخرى.

وقال بارزاني في بيان اليوم، "اليوم تمر الذكرى الواحدة والستین عاما على انطلاق ثورة ایلول العظيمة، ثورة شعب كوردستان برمته التي شاركت فيها جميع طبقات وشرائح المجتمع في النضال الوطني والديمقراطي لشعب كوردستان بجمیع قومياته واديانه إلى جانب الكورد بقيادة البارزاني الخالد".

وأردف بالقول "لقد قاتلوا جميعا ضد الظلم والاحتلال، فكانت الثورة بحق ثورة تمثل ارادة المواطن الكوردستاني وثقته بنفسه، التي أرست الأساس لديمومة نضال شعب كوردستان وصموده امام الظلم".

كما قال الزعيم الكوردي أيضا "لقد قادت ثورة ٲیلول القضية الشرعية لشعب كوردستان، بقيمها العليا، وبإصرار وصبر قيادتها ونضال البيشمركة والشعب، وحققت خطوات كبيرة إلى الأمام وأصبحت مصدر قوة لمراحل أخرى من مراحل نضال الشعب، ومصدر إلهام للمناضلين والناشطين في جميع أجزاء كوردستان الأخرى".

واختتم بارزاني قائلا: في الذكرى الحادیة والستين لثورة ٲیلول، نقدر عاليا دور وجهد الأمهات والنساء وكل البيشمركة والمناضلین والأبطال الذين أدوا دورا في هذا الانجاز الوطني، سواء الذين استشهدوا أبان الثورة أو الذین توفوا، أو أولئك الابناء الاعزاء الذين شاركوا في الثورة وما زالوا على قيد الحياة.