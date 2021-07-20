مسعود بارزاني: مرتكبو الهجوم الأرهابي بمدينة الصدر يجب أن يدفعوا الثمن

شفق نيوز/ أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين "الأبرياء" في سوق بمدينة الصدر في بغداد أمس الإثنين مما أسفر عن سقوط العشرات بين ضحية ومصاب.

وقال الزعيم بارزاني في بيان اليوم، إن هذه الجريمة دليل على انعدام الضمير، والانسانية لدى الإرهابيين الذين ارتكبوها في يوم عرفة عندما كان الناس يستعدون لاستقبال العيد ليفجعوهم بمثل هذه الجريمة الشنيعة.

وأضاف أن هؤلاء اعداء للدين والانسانية والمقدسات، ويجب أن يدفعوا ثمن جريمتهم.

وقال الزعيم بارزاني ايضا "اتقدم بالتعازي لأسر وأقارب ضحايا هذه الكارثة المأساوية، وأنا اعتبر نفسي شريكا لأحزانهم، وأسال الله القدير أن يُلهمهم الصبر والسلوان، ونأمل الشفاء العاجل للجرحى".