سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني: مرتكبو الهجوم الأرهابي بمدينة الصدر يجب أن يدفعوا الثمن

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-20T08:34:37+0000
مسعود بارزاني: مرتكبو الهجوم الأرهابي بمدينة الصدر يجب أن يدفعوا الثمن

شفق نيوز/ أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين "الأبرياء" في سوق بمدينة الصدر في بغداد أمس الإثنين مما أسفر عن سقوط العشرات بين ضحية ومصاب.

وقال الزعيم بارزاني في بيان اليوم، إن هذه الجريمة دليل على انعدام الضمير، والانسانية لدى الإرهابيين الذين ارتكبوها في يوم عرفة عندما كان الناس يستعدون لاستقبال العيد ليفجعوهم بمثل هذه الجريمة الشنيعة.

وأضاف أن هؤلاء اعداء للدين والانسانية والمقدسات، ويجب أن يدفعوا ثمن جريمتهم.

وقال الزعيم بارزاني ايضا "اتقدم بالتعازي لأسر وأقارب ضحايا هذه الكارثة المأساوية، وأنا اعتبر نفسي شريكا لأحزانهم، وأسال الله القدير أن يُلهمهم الصبر والسلوان، ونأمل الشفاء العاجل للجرحى".

related

مسعود بارزاني يستذكر سياسية كوردية اعدمها نظام البعث في بغداد

Date: 2020-05-12 13:50:21
مسعود بارزاني يستذكر سياسية كوردية اعدمها نظام البعث في بغداد

مسعود بارزاني مهنئاً بالعيد: أتمنى أن يكون سبباً لنهاية التعاسة وعودة للسلام

Date: 2019-06-03 21:06:55
مسعود بارزاني مهنئاً بالعيد: أتمنى أن يكون سبباً لنهاية التعاسة وعودة للسلام

دعوة لتوقيع "ميثاق شرف" في منزل طالباني

Date: 2021-02-08 17:49:16
دعوة لتوقيع "ميثاق شرف" في منزل طالباني

مسعود بارزاني يقدم نصيحته حول مستقبل الكورد في سوريا

Date: 2019-09-12 18:11:43
مسعود بارزاني يقدم نصيحته حول مستقبل الكورد في سوريا

بارزاني يوجه رسالة الى أهالي مدينة في كوردستان ايران

Date: 2019-12-06 22:52:31
بارزاني يوجه رسالة الى أهالي مدينة في كوردستان ايران

امير الكويت يتصل بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني

Date: 2019-06-19 17:05:18
امير الكويت يتصل بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني

بارزاني وآل ثاني "سعيدان" بافتتاح القنصلية القطرية في اربيل

Date: 2021-03-24 16:00:14
بارزاني وآل ثاني "سعيدان" بافتتاح القنصلية القطرية في اربيل

بارزاني: كورد سوريا قد يتعرضون لكارثة ومسؤولية ذلك على امريكا وحلفائها

Date: 2019-10-09 15:54:04
بارزاني: كورد سوريا قد يتعرضون لكارثة ومسؤولية ذلك على امريكا وحلفائها