مسعود بارزاني: ما حصل في كركوك ممارسات تعكس العقلية الشوفينية

شفق نيوز/ اعتبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، خلال استقباله القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى العراق، يوم الأربعاء، أن ما حصل في كركوك من اعتداء على فلاحين كورد، من قبل عناصر من الجيش، ممارسات تعكس "العقلية الشوفينية".

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل، اليوم، في مصيف صلاح الدين، دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى العراق".

وبين أن "اللقاء، شهد بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وسوريا، وآخر التطورات والتغيرات في المنطقة، كما جرى تسليط الضوء على نتائج زيارة وفد إمرالي إلى إقليم كوردستان، واللقاء الذي جمع الرئيس بارزاني مظلوم عبدي".

ولفت إلى أن "العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية كانت محوراً آخر للقاء، حيث أشار الرئيس بارزاني إلى التصرفات المسيئة وغير اللائقة والاعتداءات التي طالت الفلاحين الكورد في محافظة كركوك".

وأكد بارزاني، بحسب البيان، على أن "هذه الممارسات تعكس العقلية الشوفينية، وتعيد إلى الأذهان مشاهد الإبادة الجماعية بحق شعبنا"، مشدداً على "حاجة العراق للالتزام بالدستور والعمل بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق".

وكان عدد من الفلاحين في قرية شناغة وقرى مجاورة بقضاء الدبس، قد أكدوا يوم الاثنين، أن الأراضي التي يمتلكها الكورد جرى منعهم من زراعتها من قِبل قوة تابعة للجيش العراقي، رغم صدور قرار من القضاء بإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين.

وأثار هذا التصرف موجة استنكار واسعة من جهات رسمية وسياسية، دفع القائد العام للقوات المسلحة إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا وإيفاد وكيل وزارة العدل إلى كركوك للوقوف على حيثيات الحادث وتداعياته.