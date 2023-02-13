مسعود بارزاني لوفد الحزب الشيوعي الصيني: تجاوزنا العقبات والتحديات بنضالنا وجماهيريتنا

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الإثنين، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني تجاوزا العقبات والتحديات الكبيرة بنضالهما وجماهيرتهما.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني في أربيل ضم عددا من المسؤولين والمستشارين بالحزب الشيوعي الصيني، بحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز.

وأطلع، رئيس الوفد جو روي الزعيم الكوردي على السياسة والنظرة العالمية للحزب الشيوعي الصيني بعد المؤتمر العشرين للحزب حول القضايا العالمية والإقليمية، وكذلك الوضع والتقدم والتغييرات الداخلية في الصين.

وأشار رئيس الوفد الصيني الى "النقاط والمفاهيم المشتركة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني"، داعياً إلى "تطوير العلاقات بين الجانبين خاصة في مجال تبادل الخبرات ومجال الإدارة والحكم والتجارة والاقتصاد".

واضاف البيان ان "بارزاني رحب بالوفد الضيف، واشار إلى العلاقات التاريخية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني".

وأكد بارزاني أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني تمكنا من خلال أصالتهما وجماهيريتهما من تجاوز العقبات والتحديات الكبيرة من خلال نضالهما".

وأعرب بارزاني خلال اللقاء عن دعمه لتنمية العلاقات بين إقليم كوردستان والصين آملا أن ينشأ حزب العمال الكوردستاني والحزب الشيوعي الصيني آليات مناسبة لتطوير العلاقات الثنائية".