مسعود بارزاني: لن نقبل باستمرار صفقات "فندق الرشيد" في كركوك

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الخميس، عدم القبول "بأي شكل من الأشكال" التلاعب بإرادة ناخبي كركوك ومصير أهلها من خلال الاستمرار في ما أسماها "صفقات فندق الرشيد المشبوهة".

جاء ذلك، خلال استقبال مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل، القنصل العام لروسيا ماكسيم روبين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، أكد القنصل العام الروسي، على العلاقات العميقة والاستراتيجية وطويلة الأمد بين بلاده وإقليم كوردستان، معرباً عن تقديره لموقف الإقليم المتوازن وحفاظه على الاستقرار.

كما صرح بأن روسيا تولي أهمية كبيرة لمكانة وتأثير مسعود بارزانی، متمنياً أن تشهد العلاقات بين روسيا وإقليم كوردستان مزيداً من التطور.

واستعرض القنصل أيضاً، رؤية بلاده بشأن التغييرات والأحداث في المنطقة، مشيراً إلى أن روسيا راغبة في معرفة وجهة نظر الرئيس بارزانی حول المستجدات والتطورات الإقليمية.

من جانبه، شدد بارزانی، على تعميق العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وروسيا، مؤكداً أن إقليم كوردستان لم يكن يوماً مع الحروب والتوترات، ويؤمن بأن أي مشكلة لا يمكن حلها عبر الحرب والصراع العسكري، بل يجب حل المشكلات عبر الحوار والدبلوماسية.

وأوضح أن إقليم كوردستان لم ولن يكون جزءاً من الحروب والنزاعات الموجودة في المنطقة، ولم يدعم أي تحرك عسكري أو حرب، ولكن للأسف، ورغم هذا الموقف الواضح، فقد تعرض الإقليم لظلم كبير، حيث "استشهد وأصيب عدد من مواطني الإقليم جراء الهجمات الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وبخصوص قضية محافظة كركوك، أكد مسعود بارزانی، إيمانه بأن كركوك "يجب أن تكون مدينة تمثل نموذجاً للتعايش والأخوة بين المكونات، والحزب الديمقراطي الكوردستاني كان دائماً مع حقوق جميع المكونات، وفي كثير من الأحيان تنازل عن حقوقه وضحى بمكتسباته من أجل المكونات والآخرين".