مسعود بارزاني لمحافظ البصرة: ضرورة التنسيق بين السياسيين لإنهاء الخلافات

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياسيين لإنهاء الخلافات والتحديات بالبلاد، وذلك خلال لقائه محافظ البصرة أسعد العيداني.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني، استقبل في مصيف صلاح الدين، محافظ البصرة أسعد العيداني".

وأضاف أن "اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية العراقية من أجل تجاوز التحديات والخلافات وحماية الاستقرار والتنمية".