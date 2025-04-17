مسعود بارزاني للاعبي نادي دهوك: النجاح وسيلة لتعريف العالم بقضية كوردستان

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، نادي دهوك بتتوجيه في بطولة كأس الخليج للأندية لكرة القدم، مؤكدًا أن النجاح في هذا المجال يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعريف العالم بقضية شعب كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسعود بارزاني، استقبل اليوم في مضيف صلاح الدين، إدارة ولاعبي وكادر نادي دهوك الرياضي، بحضور محافظ دهوك علي تتر".

وبين أن "الرئيس بارزاني اعرب عن تقديره على الفوز التاريخي ببطولة كأس كنداوي (بطولة كأس الخليج للأندية لكرة القدم)، للجهود التي بذلها اللاعبون والكادر الفني والإداري وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير".

وأشار بارزاني، بحسب البيان إلى "أهمية الرياضة والرياضيين في حياة الشعوب"، مؤكدًا أن النجاح في هذا المجال يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعريف العالم بقضية شعب كوردستان بشكل إيجابي".

وجدّد بارزاني، دعمه لـ"نادي دهوك وجميع الرياضيين في كوردستان".

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الزائر عن شكرهم للرئيس بارزاني على دعمه واهتمامه، مؤكدين أن "هذا الدعم منحهم عزيمة قوية لتحقيق الفوز، وأنهم يهدون هذا الإنجاز والكأس إلى الرئيس بارزاني تقديرًا لمواقفه الداعمة للرياضة والرياضيين".

وتوّج فريق دهوك بأول لقب عراقي في بطولة كأس الخليج للأندية لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق القادسية الكويتي بنتيجة 2-1 في مباراة إياب نهائي التي جرت على ملعب دهوك.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في دولة الكويت انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وكان فريق دهوك قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على فريق الاتفاق السعودي ذهاباً وإياباً 1-0، بينما تأهل فريق القادسية الكويتي بعد فوزه على النصر الإماراتي ذهاباً بنتيجة 1-0 وخسر في الإياب بنتيجة 1-2، ليحسم تأهله بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-3.