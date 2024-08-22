مسعود بارزاني لرئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم: المسيحيون جزء من شعبنا

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الخميس، البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم والوفد المرافق له.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، أشاد بدور بارزاني و جهوده لحماية الطائفة المسيحية ودعم مطالبهم وتقديم الضمانات التي تضمن مستقبلهم في إقليم كوردستان والعراق.

ورحب بارزاني برئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم والوفد المرافق له، وقال إننا نعتبر المسيحيين وكافة المكونات الدينية والعرقية في كوردستان جزءاً من شعبنا وسندافع عن حقوقهم بكل الطرق.

كما تناول اللقاء الوضع السياسي في العراق والوضع في كركوك والعديد من القضايا المتعلقة بالمكونات، بحسب البيان.