مسعود بارزاني لرومانوسكي: بدأنا التفاوض لتشكيل الحكومة العاشرة ولا "فيتو" على أي جهة

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شكّل فريقاً للتفاوض مع الأطراف الأخرى حول تشكيل الحكومة العاشرة وتحديد أجندتها، لافتاً إلى أن الحزب ليس لديه "فيتو" على أي جهة.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، السفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، وبحضور ستيف بيتنر، القنصل العام الأمريكي في أربيل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، قدّمت السفيرة الأمريكية، تهانيها لبارزاني على نجاح انتخابات برلمان كوردستان التي أُجريت في 20 تشرين الأول الماضي، مؤكدةً على أن تنظيم انتخابات برلمان كوردستان في أجواء ديمقراطية وسلمية، في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة، يعكس الصورة الناصعة لإقليم كوردستان أمام الجميع.

من جانبه، أعرب الزعيم بارزاني عن شكره للمجتمع الدولي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على دورهم البارز في نجاح انتخابات برلمان كوردستان؛ رغم وجود مجموعة من المشاكل الفنية التي تخللت العملية.

وفي جانب آخر من اللقاء تم التباحث بشأن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم والمفاوضات بين الأطراف السياسية، إذ أشار بارزاني، إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شكّل فريقاً للتفاوض مع الأطراف الأخرى حول تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد أجندتها، وأكد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس لديه "فيتو" على أي جهة.

وشهد اللقاء، تسليط الضوء على الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وآخر المستجدات في الشرق الأوسط، وتم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول العملية السياسية في العراق وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي.

هذا والتقت، السفيرة الأمريكية، رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وتمحورت المباحثات معه بشأن الإجراءات والتحضيرات المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على أهمية التفاهم بين الأطراف السياسية للإسراع في الحكومة الجديدة، بما يمكنها من مواصلة عملها وتنفيذ مشاريعها الخدمية التي تلبي احتياجات عموم مواطني ومكونات إقليم كوردستان.

وأكد مسرور بارزاني، أهمية أن يستند تشكيل الحكومة على أصوات الأطراف السياسية المشاركة واستحقاقها الانتخابي، وأن تكون حكومة شاملة وقوية وموحدة.