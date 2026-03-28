مسعود بارزاني لبغداد: احسموا أو أعلنوا عجزكم أمام الجماعات المسلحة

شفق نيوز- أربيل

دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، السلطات العراقية إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء الهجمات المتكررة التي تستهدف إقليم كوردستان، معتبراً أن بيانات الإدانة واللجان التحقيقية لم تعد كافية لوقف ما وصفها باعتداءات الجماعات الخارجة عن القانون.

وقال بارزاني في بيان، إن إقليم كوردستان "نأى بنفسه دائماً عن أن يكون طرفاً في المشاكل والتوترات والحروب القائمة في المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع، استمرار هجمات تستهدف الإقليم وقوات البيشمركة وتهدد حياة السكان واستقرارهم.

وأضاف أن إقليم كوردستان ومقرات البيشمركة تعرضت لعشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، لافتاً إلى أن تلك الجماعات شنت منذ بداية الحرب الأخيرة أكثر من 450 هجوماً على الإقليم ومقرات البيشمركة.

وأشار بارزاني إلى أن مقرهم تعرض بدوره لخمس هجمات خلال الفترة الماضية، إلا أنهم التزموا الصمت "تجنباً لإثارة القلق والغضب بين الجماهير"، مشيراً إلى الهجوم الأخير الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مدينة دهوك.

وأكد أن القضية "ليست قضية منزل أو مقر شخص بعينه"، بل تمثل استهدافاً مباشراً لإقليم كوردستان، مشدداً على أن هذه الهجمات تمثل "استعداءً صريحاً وظلماً كبيراً وتجاوزاً غير مبرر" بحق الإقليم.

وطالب بارزاني الحكومة العراقية بحسم موقفها، قائلاً إنه "إما أن تعلن أنها غير قادرة على كبح جماح هذه الجماعات الخارجة عن القانون، أو أن تتدخل بجدية لحماية الدولة وتتخذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات".