مسعود بارزاني: لا فيتو على أي طرف سياسي.. والملتزم بالدستور هو الأقرب لنا

شفق نيوز– اربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يضع "فيتو" على أي طرف سياسي، مشدداً على أن الأقرب للحزب ولإقليم كوردستان هو من يلتزم بتنفيذ مواد الدستور بشكل كامل.

وقال مقر بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مسعود بارزاني استقبل، اليوم، في مصيف بيرمام، السفير البريطاني في العراق عرفان صديق.

وخلال اللقاء، قدّم السفير صديق التهاني لمسعود بارزاني بمناسبة نجاح عملية انتخاب مجلس النواب العراقي، والانتصار الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحصوله على أكثر من مليون صوت، معرباً عن أمله في أن تستعيد العملية السياسية في العراق مسارها بعد الانتخابات تمهيداً لتشكيل حكومة اتحادية بمشاركة جميع الأطراف السياسية.

من جانبه، شكر بارزاني السفير البريطاني، مشيراً إلى أنه رغم العقبات التي وُضعت أمام الحزب الديمقراطي، إلا أنه تمكن بفضل ثقة شعب كوردستان القوية من تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

واعتبر بارزاني مرحلة ما بعد الانتخابات مرحلة مهمة، مؤكداً ضرورة أن تعمل جميع الأطراف السياسية بجدية على تصحيح مسار الحكم في العراق وتنفيذ مواد الدستور، والاقتراب من بعضهم البعض، والاستفادة من أخطاء الماضي.

وشدد على أن تنفيذ الدستور يجب أن يكون الأساس في أي مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم لا يملكان "فيتو" ضد أي طرف، وأن الأهم هو إيمان الجميع بالفيدرالية الكاملة وفق الدستور، والالتزام بتنفيذ بنوده وإصدار القوانين اللازمة لتفعيل مواده غير المطبقة، ومنها قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز.

وأكد بارزاني أن أي طرف يلتزم بتنفيذ الدستور سيكون الأقرب للحزب الديمقراطي ولإقليم كوردستان.

وعلى صعيد الوضع الداخلي للإقليم، أوضح بارزاني أن كوردستان قدّمت قبل انتخابات البرلمان العراقي كل ما يمكن من مرونة، مؤكداً أنه لا ينبغي استمرار الأجواء التي سبقت الانتخابات بعد انتهائها، وضرورة فتح أبواب الحوار لحل المشكلات.

وفي سياق وحدة الصف الكوردي في بغداد، شدد على أن أساس هذه الوحدة هو وجود رؤية مشتركة بشأن القضايا الاستراتيجية للإقليم، والتزام بغداد بتطبيق الدستور بصورة كاملة، وخاصة ما يتعلق بالفيدرالية.

كما تناول اللقاء العلاقات بين بريطانيا وكلٍّ من إقليم كوردستان والعراق، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.