سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني: لا توجد مشكلة تستعصي عن الحل إذا توفرت النوايا الطيبة والإرادة الحقيقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-30T14:58:31+0000
مسعود بارزاني: لا توجد مشكلة تستعصي عن الحل إذا توفرت النوايا الطيبة والإرادة الحقيقية

شفق نيوز/ قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، إن المشاكل والخلافات القائمة في العراق كافة من بينها التي تخص أربيل وبغداد قابلة للحل باستثناء تلك التي تقصي الآخر المتمثلة بالثقافة الشوفينية التي انتهجها النظام السابق ضد الكورد.

جاء ذلك في كلمة القاها الزعيم الكوردي خلال المراسم الرسمية التي جرت لإستقبال رفات 100 مؤنفل من عشيرة البارزانيين في مطار اربيل الدولي قادمة من صحراء السماوة جنوبي العراق.

وقال مسعود بارزاني في كلمته، إن وجود المشاكل شيء طبيعي ولا توجد مشكلة تستعصي عن الحل إذا توفرت النوايا الطيبة والإرادة الحقيقية، مردفا بالقول: سمعنا كثيرا عن مشكلة النفط والغاز، وعن مشكلة الميزانية العامة، و عن مشاكل أخرى هذه كلها مشاكل قابلة للحل، و لكن بنظري وبإعتقادي المشكلة الأساسية والخطيرة هي مشكلة الثقافة التي أنتجت هذه الجريمة.

وشدد على أنه يجب التخلص من ثقافة رفض الآخر من الثقافة الشوفينية التي ما تزال متجذرة مع الأسف الشديد، مضيفا أنه علينا جميعا ان نتخلص من هذه الثقافة ونتحول الى ثقافة التسامح والتعايش والتآخي والمحبة.

related

مسعود بارزاني يجتمع مع بافل طالباني لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية

Date: 2022-07-20 08:31:54
مسعود بارزاني يجتمع مع بافل طالباني لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية

قطر تشيد بتقدم كوردستان وتبدي رغبة بتطوير العلاقة

Date: 2019-09-28 14:59:07
قطر تشيد بتقدم كوردستان وتبدي رغبة بتطوير العلاقة

مسعود بارزاني يرفض محاولات الاستيلاء على صلاحيات الاقليم: بني بدماء الشهداء وسنحميه بالدم

Date: 2022-06-18 08:05:12
مسعود بارزاني يرفض محاولات الاستيلاء على صلاحيات الاقليم: بني بدماء الشهداء وسنحميه بالدم

وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

Date: 2019-09-07 10:13:28
وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

بارزاني يستعرض وجهات نظره لكتلة الديمقراطي حيال الحوارات والعلاقات بين اربيل وبغداد

Date: 2019-09-28 15:34:55
بارزاني يستعرض وجهات نظره لكتلة الديمقراطي حيال الحوارات والعلاقات بين اربيل وبغداد

ميراني: مسعود بارزاني يلتقي اليوم بافل طالباني للتباحث حول منصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-02-10 07:43:41
ميراني: مسعود بارزاني يلتقي اليوم بافل طالباني للتباحث حول منصب رئيس الجمهورية

بارزاني يدين بشدة هجوما لداعش ويؤشر اعادة تنظيم لهجمات ارهابية

Date: 2019-12-05 15:44:42
بارزاني يدين بشدة هجوما لداعش ويؤشر اعادة تنظيم لهجمات ارهابية

مسعود بارزاني: إقليم كوردستان يواجه تحديات جديدة

Date: 2020-05-23 15:10:44
مسعود بارزاني: إقليم كوردستان يواجه تحديات جديدة