مسعود بارزاني: لا توجد مشكلة تستعصي عن الحل إذا توفرت النوايا الطيبة والإرادة الحقيقية

شفق نيوز/ قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، إن المشاكل والخلافات القائمة في العراق كافة من بينها التي تخص أربيل وبغداد قابلة للحل باستثناء تلك التي تقصي الآخر المتمثلة بالثقافة الشوفينية التي انتهجها النظام السابق ضد الكورد.

جاء ذلك في كلمة القاها الزعيم الكوردي خلال المراسم الرسمية التي جرت لإستقبال رفات 100 مؤنفل من عشيرة البارزانيين في مطار اربيل الدولي قادمة من صحراء السماوة جنوبي العراق.

وقال مسعود بارزاني في كلمته، إن وجود المشاكل شيء طبيعي ولا توجد مشكلة تستعصي عن الحل إذا توفرت النوايا الطيبة والإرادة الحقيقية، مردفا بالقول: سمعنا كثيرا عن مشكلة النفط والغاز، وعن مشكلة الميزانية العامة، و عن مشاكل أخرى هذه كلها مشاكل قابلة للحل، و لكن بنظري وبإعتقادي المشكلة الأساسية والخطيرة هي مشكلة الثقافة التي أنتجت هذه الجريمة.

وشدد على أنه يجب التخلص من ثقافة رفض الآخر من الثقافة الشوفينية التي ما تزال متجذرة مع الأسف الشديد، مضيفا أنه علينا جميعا ان نتخلص من هذه الثقافة ونتحول الى ثقافة التسامح والتعايش والتآخي والمحبة.