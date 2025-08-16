مسعود بارزاني: قوة الحزب الديمقراطي تعني قوة كوردستان

شفق نيوز– أربيل

بعث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، متقدماً بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع كوادر الحزب وأعضائه وجماهيره وأنصاره.

وبارك بارزاني في رسالته، "عائلات الشهداء الأبية، والبيشمركة الأبطال، ولكافة شرائح وفئات ومكونات كوردستان، متمنياً لهم السَكينة والمجد والسؤدد".

وأشار بارزاني إلى أن تأسيس الحزب في السادس عشر من آب عام 1946 جاء كضرورة تاريخية لمواصلة نضال شعب كوردستان في مواجهة مؤامرات الأعداء والمحتلين الذين حاولوا كسر إرادة الشعب وإسكات نضاله، مؤكداً أن الحزب كان منذ تأسيسه وسيلة للدفاع عن حقوق وهوية ووجود شعب كوردستان، وتحقيق الأهداف الديمقراطية والوطنية والقومية له.

وأضاف أن الحزب، في جميع مراحله، كان حاملاً لرسالة السلام وتعميق مبادئ التعددية والأخوّة والتعايش، وأدى دوره الريادي بنجاح في المحطات الحاسمة من التاريخ السياسي لكوردستان والعراق.

وخاطب بارزاني جماهير وأنصار وأعضاء الحزب قائلاً إن الحزب الديمقراطي هو حزب قضية شعب كوردستان وقيمه النبيلة، وحزب نهج البارزاني ومحل آمال شعب كوردستان، مشدداً على ضرورة أن يكون الأعضاء على مستوى عظمة تاريخ الحزب ودماء الشهداء، وأداء واجبهم في خدمة وإعمار وتحقيق استقرار كوردستان. كما دعا أعضاء الحزب للتحلي بالأمل الصادق والإرادة الصلبة، مؤكداً أن قوة الحزب تعني قوة كوردستان.