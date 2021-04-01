مسعود بارزاني: إقرار الموازنة خطوة إيجابية ونأمل أن تكون بداية لتعزيز أسس الحوار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-01T07:21:50+0000
مسعود بارزاني: إقرار الموازنة خطوة إيجابية ونأمل أن تكون بداية لتعزيز أسس الحوار

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الخميس الجهات السياسية الكوردستانية والعراقية بمناسبة إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واعرب بارزاني عن شكره لوفد حكومة اقليم كوردستان والكتل الكوردستانية، والكتل الأخرى في مجلس النواب العراقي قائلا، إنها استطاعت بجهودها وتفانيها التوصل الى نتيجة ثبتت من خلالها مستحقات إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية .

وتابع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالقول إن إقرار الموازنة خطوة إيجابية في الإتجاه الصحيح، نأمل أن يكون بداية لتمتين مبادئ الحوار والتعايش السلمي وإعادة أسس الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات العراقية.

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