مسعود بارزاني في رسالة مؤثرة: الآن أشعر بحجم خسارة مام جلال

شفق نيوز/ بعث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، برسالة مؤثرة الى بافل وقوباد أولاد الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيله، مؤكدا انه يشعر الان بفداحة خسارته أكثر من أي وقت آخر.

وخاطب بارزاني، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بافل وقوباد بابني اخيه بالقول: "في ذكرى مرور 3 سنوات على وفاة اخي العزيز مام جلال، ومع تقديم احترامي وتقديري لدوره المؤثر اثناء النضال الثوري في الحركة التحررية لشعبنا واثناء رئاسته لجمهورية العراق كأول رئيس كوردي، اشعر الان اكثر من اي وقت بفداحة خسارته".

واعرب بارزاني عن امله ان "يستمرا (بافل وقوباد) في طريق ابيهما لتحقيق حلم شعبنا"، متمنيا عليهما الا يقصرا في تمتين الوحدة الوطنية.

وذيل بارزاني الرسالة بعبارة "عمكما مسعود بارزاني".







