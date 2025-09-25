مسعود بارزاني في ذكرى الاستفتاء: ما زُرع اليوم يُحصد غداً

شفق نيوز- أربيل

استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان للاستقلال عن العراق، قائلا إن "ما تمّ زرعه سيتمُّ حصده في الغد".

وقال بارزاني في منشور على منصة إكس، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الوطن ليس خريطة على الورق، بل دم يسري في العروق.. ما تزرعه اليوم ستحصده غداً".

وأجرى إقليم كوردستان في يوم 25 من شهر أيلول/سبتمبر العام 2017 استفتاء "الاستقلال عن العراق" مع إظهار النتائج التمهيدية بإدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال وبنسبة مشاركة بلغت 72%.

وردت الحكومة الاتحادية في بغداد، حينها بفرض إجراءات عقابية على الاستفتاء، الذي واجه معارضة من معظم البلدان.

وخشيت القوتان الإقليميتان تركيا وإيران من أن يذكي الاستفتاء تحركات مماثلة للكورد في البلدين.

ويقول إقليم كوردستان، إن الاستفتاء الذي تم تجميد نتائجه كان "الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكوردي الذي تعرض لحملات إبادة على مدى عقود"، في حين وصفته الحكومة في بغداد بأنه "غير دستوري" واعتبرته محاولة لتفكيك العراق.