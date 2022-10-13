سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني: فرض شخص خارج إرادة الشعب الكوردستاني ليصبح رئيساً لجمهورية العراق باء بالفشل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-13T16:04:47+0000
مسعود بارزاني: فرض شخص خارج إرادة الشعب الكوردستاني ليصبح رئيساً لجمهورية العراق باء بالفشل

شفق نيوز/ وجّه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الخميس، رسالة الى الرأي العام، بعد نجاح مجلس النواب العراقي بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد.

وقال بارزاني في رسالته التي وردت لوكالة شفق نيوز "منذ إعلان نتائج الإنتخابات في تشرين الاول/ اكتوبر من العام الماضي وقد جرت محاولات عدّة لمصادرة إرادة وحقوق الشعب الكوردستاني، وفرض شخص خارج إجماع الكوردستانيين وإرادتهم، إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل ولم يُسمح بتجاهل تلك الإرادة الصلبة، لأن الأهم بالنسبة لنا هو المبدأ، فالمبدأ أهم من المناصب والمراتب".

وأضاف "وأخيراً نجح مبدأ عدم فرض أي شخص خارج إرادة الشعب الكوردستاني ليصبح رئيساً لجمهورية العراق".

وأعرب بارزاني عن أمله بأن "تخدم الخطوات القادمة في العملية السياسية مصالح جمهورية العراق الاتحادي الفدرالي وإقليم كوردستان، وأن يسود العملية السياسية مناخٌ سياسي جديدٌ يضع حداً للمعوقات والأزمات الماضية".

وصوّت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على المرشح عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية بفارق أكثر من 60 صوتاً عن أقرب منافسيه الرئيس الحالي برهم صالح.

related

مسعود بارزاني يجتمع مع بافل طالباني لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية

Date: 2022-07-20 08:31:54
مسعود بارزاني يجتمع مع بافل طالباني لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية

بارزاني مخاطباً برلمان وحكومة كوردستان: لايجوز بقاء الأوضاع الحالية في سنجار

Date: 2019-06-24 18:12:04
بارزاني مخاطباً برلمان وحكومة كوردستان: لايجوز بقاء الأوضاع الحالية في سنجار

الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

Date: 2020-02-23 13:32:27
الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

مسعود بارزاني يرد على "الإساءة" للمرجع السيستاني: سنتابع الموضوع شخصياً فاحترامنا له كبير

Date: 2019-11-25 18:37:57
مسعود بارزاني يرد على "الإساءة" للمرجع السيستاني: سنتابع الموضوع شخصياً فاحترامنا له كبير

مسعود بارزاني: جميع فئات المجتمع الكوردستاني ناضلت في سبيل هدف نبيل

Date: 2019-09-10 18:22:01
مسعود بارزاني: جميع فئات المجتمع الكوردستاني ناضلت في سبيل هدف نبيل

مسعود بارزاني يرفض محاولات الاستيلاء على صلاحيات الاقليم: بني بدماء الشهداء وسنحميه بالدم

Date: 2022-06-18 08:05:12
مسعود بارزاني يرفض محاولات الاستيلاء على صلاحيات الاقليم: بني بدماء الشهداء وسنحميه بالدم

بارزاني: عزيزي الرئيس ترامب دماء الكورد أكثر قيمة من المال والاسلحة

Date: 2019-10-09 10:08:34
بارزاني: عزيزي الرئيس ترامب دماء الكورد أكثر قيمة من المال والاسلحة

مسعود بارزاني يوجه كلمة للرأي العام في العراق واقليم كوردستان

Date: 2020-03-02 14:50:19
مسعود بارزاني يوجه كلمة للرأي العام في العراق واقليم كوردستان