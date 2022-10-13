مسعود بارزاني: فرض شخص خارج إرادة الشعب الكوردستاني ليصبح رئيساً لجمهورية العراق باء بالفشل

شفق نيوز/ وجّه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الخميس، رسالة الى الرأي العام، بعد نجاح مجلس النواب العراقي بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد.

وقال بارزاني في رسالته التي وردت لوكالة شفق نيوز "منذ إعلان نتائج الإنتخابات في تشرين الاول/ اكتوبر من العام الماضي وقد جرت محاولات عدّة لمصادرة إرادة وحقوق الشعب الكوردستاني، وفرض شخص خارج إجماع الكوردستانيين وإرادتهم، إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل ولم يُسمح بتجاهل تلك الإرادة الصلبة، لأن الأهم بالنسبة لنا هو المبدأ، فالمبدأ أهم من المناصب والمراتب".

وأضاف "وأخيراً نجح مبدأ عدم فرض أي شخص خارج إرادة الشعب الكوردستاني ليصبح رئيساً لجمهورية العراق".

وأعرب بارزاني عن أمله بأن "تخدم الخطوات القادمة في العملية السياسية مصالح جمهورية العراق الاتحادي الفدرالي وإقليم كوردستان، وأن يسود العملية السياسية مناخٌ سياسي جديدٌ يضع حداً للمعوقات والأزمات الماضية".

وصوّت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على المرشح عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية بفارق أكثر من 60 صوتاً عن أقرب منافسيه الرئيس الحالي برهم صالح.