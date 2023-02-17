مسعود بارزاني عن وفاة حميد أفندي: فقدتُ اخا ورفيقا عزيزا

شفق نيوز/ عزى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الجمعة بوفاة وزير البيشمركة الاسبق حميد أفندي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "مع الأسف الشديد توفي الليلة المناضل في قوات البيشمركة و القائد الدؤوب لشعبنا حميد أفندي".

واضاف "كان حميد أفندي قائدا شجاعا في نضال شعبنا والحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي ثورة ايلول وگولان والانتفاضة ما بعد الانتفاضة وعملية تحرير العراق والحرب ضد ارهابيي داعش وكان مدافعا شرسا عن قيم وأهداف شعب كوردستان".

وتابع ان " حميد أفندي كرس حياته لقضية شعبه المشروعة وكان مقاتلا مخلصا في البيشمركة لنهج بارزاني والقومية الكوردية وكان دائما محل الثقة و الاعتماد ".

وأوضح بارزاني ان "وفاة حامد أفندي خسارة كبيرة لنا جميعاً ، فقد فقدت كوردستان مقاتلا بطلا في البيشمركة وفقدت انا أخاً وصديقاً ورفيقاً في السلاح ورفيقا عزيزا".

واضاف بارزاني "أتقدم بالتعازي لأنفسنا ولقيادة وكوادر وأعضاء وأنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني والرفاق والأصدقاء ورفاق السلاح ولأسرة المرحوم حامد أفندي وكل الشعب الكوردي والبيشمركة الابطال واسأل الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم الصبر والسلوان للجميع".

وتوفي وزير البيشمركة الأسبق في حكومة اقليم كوردستان حميد أفندي مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما.

وكان أفندي من المقاتلين في قوات البيشمركة الذي شارك في ثورتي ايلول وگولان الكورديتين.