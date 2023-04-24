مسعود بارزاني عن مجزرة قلعة دزة: في النهاية انتصرت ارادة كوردستان

شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، قصف جامعة السليمانية وقلعة دزة من قبل النظام السابق في سبعينيات القرن الماضي.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "في الذكرى التاسعة والأربعين لقصف مدينة قلعة دزة وجامعة السليمانية بأيدي نظام البعث، أقدم تحياتي إلى أرواح شهداء هذه الكارثة و جميع شهداء كوردستان".

واضاف "كانت هذه الجريمة صفحة اخرى من صفحات مظالم نظام البعث بحق شعب كوردستان، لكن ارادة شعب كوردستان كانت اقوى من الطائرات وفي النهاية انتصرت ارادة شعب كوردستان على الظلم و الاحتلال".

وتعرضت مدينة قلعة دزة لقصف جوي من قبل النظام السابق في 24 من نيسان عام 1974، وبقيت المدينة مدمرة تسع سنوات لغاية انتفاضة عام 1982 بسبب رسم الخطوط الحمراء في المنطقة من قبل النظام، وبعد انتفاضة الشعب الكوردستاني عام 1991 أعيد إعمار المدينة من جديد.