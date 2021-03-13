مسعود بارزاني: على حكومة الإقليم أن تكون خادمة للشعب

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، ان شعب الاقليم يجب ان يشعر بكرامته في حكومة الاقليم، مشددا على جميع الاطراف في الحكومة ان يكونوا خداما لشعب كوردستان والتواجد بين طبقات وشرائح المجتمع والفقراء.

جاء حديث بارزاني خلال استقباله في منتجع صلاح الدين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وفريق الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حكومة الاقليم، وفق بيان صادر عن مقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال البيان ان رئيس الحكومة قدم خلال الاجتماع نبذة بشأن عمل وبرنامج الحكومة وخطوات عملية الاصلاح في مجال قطاع النفط والبيشمركة والمجالات الاخرى والخطوات لزيادة ايرادات الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن التشكيلة الحكومية ادارت شؤونها كفريق متناسق ومتماسك ومن دون تفريق بين الاطراف المكونة وتسعى لتأمين الايرادات وخدمة الناس اعتمادا على نفسها وامكانيات الاقليم.

من جانبه، ألقى مسعود بارزاني كلمة خلال الاجتماع تحدث فيها عن الاوضاع السياسية والتطورات على مستوى كوردستان والعراق والمنطقة ووحدة صف الاطراف السياسية في الاقليم، وقدم توضيحاته ونصائحه بهذا الصدد.

وأشاد بارزاني بمساعي وجهود فريق الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة، مشيرا إلى ضرورة أن يعتبر الجميع بانهم خدام لشعب كوردستان ويتوجب عليهم ان يتواجدوا بين طبقات وشرائح المجتمع والفقراء في البلد وان يكثفوا جهودهم حول ان السلطة تستخدم بشكل صحيح ومن اجل خدمة الجماهير.

وأضاف بارزاني أن منهج البارزاني هو منهج خدمة الناس ويتوجب ان يشعر شعب كوردستان بكرامته في حكومته.

كما أعرب عن تجديد دعمه لحكومة الاقليم، وطالب ان تواصل مشروع الاصلاح باصرار وقوة، معربا عن استعداده لانجاح مشروع الاصلاح وان يساعد حكومة الاقليم بما هو ضروري.