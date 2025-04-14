مسعود بارزاني: على الدولة العراقية منع تكرار السياسات الشوفينية

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، أن حملة الأنفال التي نفذها النظام العراقي السابق ضد أبناء الشعب الكوردي كانت واحدة من أفظع الجرائم المرتكبة في القرن الماضي، مشدداً على أن الدولة العراقية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لتعويض الضحايا ومنع تكرار السياسات الشوفينية بحق الكورد.

وقال بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للأنفال، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 180 ألف مواطن كوردستاني بريء استشهدوا أو فُقدوا نتيجة تلك العمليات اللاإنسانية التي نُفذت على مراحل، وشملت جميع مناطق كوردستان".

وأشار إلى أن الحملة تزامنت مع "قصف كيمياوي وسياسات تعريب وتهجير قسري، وتدمير آلاف القرى والبنية الاقتصادية لكوردستان"، مؤكداً أن تلك الجرائم كانت جزءاً من مخطط شامل استهدف وجود الشعب الكوردي وهويته.

وأضاف بارزاني أن "مرتكبي تلك الجرائم انتهى بهم المطاف إلى مزبلة التاريخ، لكن الجراح لا تزال غائرة"، داعياً الدولة العراقية إلى "أداء واجبها في تعويض الضحايا، ومنع استمرار أي سياسات أو ممارسات تحمل نفس العقلية الشوفينية".

وختم الزعيم الكوردي بالقول: "الوفاء الحقيقي لشهداء الأنفال يكون بتوحيد الصفوف لخدمة الوطن، وبناء مستقبل مشرق لأبناء شعبنا"، موجهاً التحية إلى أرواح الشهداء وعوائلهم الصامدة.