مسعود بارزاني: على الحكومة إنصاف ضحايا سنجار ووقف الشوفينية ضد الكورد

شفق نيوز- اربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، أن الجرائم التي ارتكبها "إرهابيو داعش" بحق الإيزيديين قبل أحد عشر عاماً تجاوزت كل حدود الخسة والوحشية، وألمًا لن يُمحى من ذاكرة شعب كوردستان.

جاء ذلك في بيان صدر عنه في الذكرى الحادية عشرة لكارثة شنگال (سنجار).

وقال بارزاني إن شعب كوردستان تعرض عبر تاريخه لسلسلة من المآسي، موضحًا أن الإيزيديين استُهدفوا بسبب كونهم كورداً وعقيدتهم الدينية، حيث وقعوا فريسة لحقد داعش الذي ارتكب ضدهم جينوسايد شنيعًا.

وأشار إلى وقوف شعب كوردستان وقوات البيشمركة بكل ما يملكون من روح وإرادة إلى جانب الإيزيديين بعد تلك الكارثة، مقدمين الغالي والنفيس لإنقاذ النازحين وتحرير شنگال وجبلها، معبراً عن تقديره العميق لدور البيشمركة وقوات التحالف في دحر الإرهاب.

وفي ختام كلمته، دعا بارزاني الحكومة العراقية إلى القيام بواجبها تجاه ضحايا كارثة شنگال وجميع جرائم الإبادة التي استهدفت شعب كوردستان، مؤكدًا ضرورة وضع حد للعقلية والممارسات الشوفينية التي لا تزال تلحق الأذى بالكورد بلا وازع من ضمير أو إنسانية.

يذكر أن تنظيم "داعش" اجتاح قضاء سنجار (شنگال) العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.