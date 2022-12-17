مسعود بارزاني: علم كوردستان رمز التضحية والسلام

شفق نيوز/ وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، علم كوردستان بأنه "رمز التضحية والسلام والتعايش".

وقال مسعود بارزاني، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، إن "علم كوردستان هو رمز مشترك لشعب كوردستان وللتضحية والسلام والتعايش".

وأضاف "أتمنى أن يكون يوم العلم مباركاً لجميع شعب كوردستان".

ويحتفل شعب كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد اختار يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان في وسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر إلى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، وأما الأصفر يعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.