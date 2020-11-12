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مسعود بارزاني: شيعة وسنة البرلمان وجهوا طعنة لشعب كوردستان
Category: كوردســتانيات
Date: 2020-11-12T14:17:47+0000
مسعود بارزاني: شيعة وسنة البرلمان وجهوا طعنة لشعب كوردستان
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