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مسعود بارزاني: شيعة وسنة البرلمان وجهوا طعنة لشعب كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-12T14:17:47+0000
مسعود بارزاني: شيعة وسنة البرلمان وجهوا طعنة لشعب كوردستان

مسعود بارزاني: شيعة وسنة البرلمان وجهوا طعنة لشعب كوردستان

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