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مسعود بارزاني: إرادة شعبنا أقوى بكثير من الكيمياوي والطائرات المقاتلة والصواريخ

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-16T08:12:32+0000
مسعود بارزاني: إرادة شعبنا أقوى بكثير من الكيمياوي والطائرات المقاتلة والصواريخ

شفق نيوز/ نشر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، تغريدة في ذكرى مرور 34 عاما على القصف الكيمياوي لحلبجة.

وقال الزعيم بارزاني في التغريدة إن "ما بقي على قيد الحياة بعد القصف الكيماوي على حلبجة كان حماسة الكورد للحرية.

وذكر أيضا "في الذكرى الرابعة والثلاثين لهذه الجريمة التي لا توصف ، نكرر رسميًا أن إرادة شعبنا أقوى بكثير من الأسلحة الكيميائية والطائرات المقاتلة والصواريخ".

وتعرف حلبجة بالمأساة التي حدثت فيها عام 1988، عندما أطلق نظام صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية هجوما كيميائيا على سكان المدينة، أدى إلى سقوط أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها ضحية.

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